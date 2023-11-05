«Северсталь» отправила в ВХЛ рекордсмена КХЛ Гуслистова

«Северсталь» отправила двух хоккеистов в ВХЛ. В состав «Бурана» переведены защитник Михаил Тихонов и нападающий Никита Гуслистов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тихонов сыграл в этом матче за череповчан 18 матчей, отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности «+8». Гуслистов в 10 матчах отдал одну результативную передачу. 21-летний Гуслистов является самым молодым среди российских игроков автором хет-трика в КХЛ. В январе 2021 года форвард забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» в возрасте 18 лет 236 дней, побив рекорд Максима Кицына (18 лет 310 дней).

Всего в КХЛ в активе Гуслистова 143 матча, в которых форвард набрал 41 (17+24) очко.

Череповецкий клуб сегодня, 5 ноября, одержал гостевую победу над «Куньлунем».