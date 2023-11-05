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Куньлунь Ред Стар — Северсталь. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Куньлунь»

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Куньлунь»
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В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре.

В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Ярош, Лишка) – 03:23 (5x5)     0:2 Седов (Пилипенко, Аймурзин) – 15:07 (4x4)     1:2 Макмиллан (Пулккинен, Спроул) – 34:19 (5x5)     1:3 Скоренов (Лишка) – 59:48 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».

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