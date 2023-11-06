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Голкипер «Нью-Джерси» совершил потрясающий сейв в прыжке. Видео

Голкипер «Нью-Джерси» совершил потрясающий сейв в прыжке. Видео
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Сегодня, 6 ноября, «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча вратарь «Нью-Джерси» чех Витек Ванечек совершил потрясающий сейв. После передачи на дальнюю штангу нападающему «Чикаго» голкипер в прыжке успел переместиться на противоположную сторону ворот и отбить шайбу.

Всего в матче Ванечек совершил 32 сейва после 34 бросков от «Чикаго». В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист сыграл семь матчей и пропустил три шайбы.

После 11 матчей «Нью-Джерси» занимает третье место в Восточной конференции с 15 очками. Лидирует «Бостон Брюинз», набравший 19 очков в 11 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Джонсон, Кайзер) – 01:51     1:1 Мерсер (Хаула, Хэмилтон) – 13:07 (pp)     1:2 Уиллман – 14:41     1:3 Лазар (Марино) – 44:35     2:3 Донато (Атанасиу, Дикинсон) – 55:14     2:4 Маклауд – 59:59    
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