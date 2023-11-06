Голкипер «Нью-Джерси» совершил потрясающий сейв в прыжке. Видео

Сегодня, 6 ноября, «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча вратарь «Нью-Джерси» чех Витек Ванечек совершил потрясающий сейв. После передачи на дальнюю штангу нападающему «Чикаго» голкипер в прыжке успел переместиться на противоположную сторону ворот и отбить шайбу.

Всего в матче Ванечек совершил 32 сейва после 34 бросков от «Чикаго». В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист сыграл семь матчей и пропустил три шайбы.

После 11 матчей «Нью-Джерси» занимает третье место в Восточной конференции с 15 очками. Лидирует «Бостон Брюинз», набравший 19 очков в 11 матчах.