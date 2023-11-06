«Обсудили с Ротенбергом. Я сказал, что никаких обид». Хайруллин — о смене капитана в СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о нестабильной игре СКА и оценил смену капитана армейского клуба. Напомним, Марата на этой позиции сменил Александр Кадейкин.

«Много ошибок допускаем. Сейчас смотрим видео с разбором эпизодов, тренируемся, чтобы избежать этих ошибок. И вот с «Витязем» проявили характер — молодцы. Нам это всё в будущем поможет, чтобы подниматься наверх.

А нужно вообще подниматься в таблице, может быть, и с восьмого места достаточно выйти в плей-офф, а там уже выиграть трофей? Мы играем за СКА и всегда должны побеждать — это наша цель.

Начинал этот сезон капитаном СКА, но потом эта нашивка перешла к Александру Кадейкину? Никак не сказалась. Всё нормально. Мы обсудили это с главным тренером. Я сказал, что никаких обид. Говорил ранее, что у нас каждый игрок может быть капитаном.

На результаты СКА как-то влияет значительное обновление состава в межсезонье и ротация звеньев по ходу регулярного чемпионата? Я был на травме, месяц не играл. Только вышел и набираю форму, поэтому ничего сказать не могу об этом. А со стороны не сказал бы, что была прям какая-то широкая ротация. Плюс-минус играл один и тот же состав — больших изменений не было», — сказал Хайруллин в интервью «Известиям».