Хайруллин ответил на вопрос, как на СКА сказался переход вратаря Серебрякова

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал, как на армейском клубе сказался переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала».

«Он хороший вратарь, сильный. Когда вратарь играет очень хорошо, это помогает команде выигрывать. Сейчас 70–80% в победах — это заслуга вратарей. Поэтому, дай бог, Никита нам поможет и снова станет лучшим вратарём лиги.

Чем нынешний СКА с Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Алексом Гальченюком отличается от СКА прошлого сезона с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым? Мы, в принципе, играем в ту же систему, ту же тактику. Просто пришли новые ребята — быстрые, хорошие. Мы уже сыгрываемся. И дай бог, всё у нас будет хорошо», — приводит слова Хайруллина «Известия».

Ранее Хайруллин рассказал о нестабильной игре СКА и оценил смену капитана армейского клуба.