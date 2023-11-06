Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров ответил бывшему владельцу «Йокерита» словами из произведения Пушкина

Назаров ответил бывшему владельцу «Йокерита» словами из произведения Пушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров ответил на слова бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, который заявил, что «жалеет о том, что клуб вступил в КХЛ».

«Прочитал выступление бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего, что клуб вступил в КХЛ в сезоне-2014/2015. То есть они здесь играли, перенимали опыт, набирались мастерства, зарабатывали деньги, а теперь обо всём жалеют. Знаете, про таких персонажей, как этот Харкимо, всё давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своём знаменитом произведении «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Бывший владелец «Йокерита»: жалею о том, что клуб вступил в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android