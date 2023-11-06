Назаров ответил бывшему владельцу «Йокерита» словами из произведения Пушкина

Известный тренер Андрей Назаров ответил на слова бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, который заявил, что «жалеет о том, что клуб вступил в КХЛ».

«Прочитал выступление бывшего владельца и председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего, что клуб вступил в КХЛ в сезоне-2014/2015. То есть они здесь играли, перенимали опыт, набирались мастерства, зарабатывали деньги, а теперь обо всём жалеют. Знаете, про таких персонажей, как этот Харкимо, всё давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своём знаменитом произведении «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.