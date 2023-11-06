«Это ужасный рефери». Дэнгл — о работе судьи Макколи, который не дал штраф Маршану

Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн раскритиковал арбитра Веса Макколи, который работал на игре «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 Б).

«Вес Макколи хреново справляется со своей работой. Это ужасный рефери, который подвергает игроков опасности каждый раз, когда выходит на лёд. Я думаю, что он плохо справляется со своей работой, и его карьера стала ударом по спорту за его 1300 игр. Будет лучше, когда он закончит и решит, что пляж ему нравится больше, чем хоккей», — приводит слова Глинна Sportskeeda со ссылкой на шоу SDPN.

Напомним, во встрече капитан «Бостона» Брэд Маршан травмировал защитника «Торонто» Тимоти Лильегрена. Форвард «Брюинз» просунул клюшку между ног оппоненту и совершил подножку. Игрок «Мэйпл Лифс» упал на лёд и неудачно врезался в борт. Лильегрен покинул площадку и, по словам главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа, получил травму и пропустит некоторое время.