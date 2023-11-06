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Вратарь СКА Серебряков сделал потрясающий сейв, отразив шайбу после броска в пустые ворота

Вратарь СКА Серебряков сделал потрясающий сейв, отразив шайбу после броска в пустые ворота
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В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимает санкт-петербургский СКА. К концу первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте красно-белые провели опасную атаку. Московская команда сразу устроила навал на ворота СКА Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов бросал в пустой угол ворот. Однако голкипер санкт-петербургской команды Никита Серебряков сделал потрясающий сейв, вытянув щиток и отразив шайбу.

«Тонкая работа. Классный сейв от Никиты Серебрякова!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СКА.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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