Голкипер СКА Серебряков заменён в матче с «Витязем», пропустив дважды к восьмой минуте

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимает санкт-петербургский СКА.

Вратарь гостей Никита Серебряков был заменён после того, как пропустил две шайбы к восьмой минуте первого периода. Примечательно, что в предыдущей игре СКА с «Авангардом» (3:5) Серебряков также не смог доиграть матч до конца из-за череды пропущенных шайб. Вместо Никиты ворота клуба с берегов Невы вышел защищать Павел Мойсевич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Западной конференции с 24 набранными очками. Команда Романа Ротенберга проиграла три последних матча.