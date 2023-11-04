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Голкипер СКА Серебряков заменён в матче с «Витязем», пропустив дважды к восьмой минуте

Голкипер СКА Серебряков заменён в матче с «Витязем», пропустив дважды к восьмой минуте
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В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимает санкт-петербургский СКА.

Вратарь гостей Никита Серебряков был заменён после того, как пропустил две шайбы к восьмой минуте первого периода. Примечательно, что в предыдущей игре СКА с «Авангардом» (3:5) Серебряков также не смог доиграть матч до конца из-за череды пропущенных шайб. Вместо Никиты ворота клуба с берегов Невы вышел защищать Павел Мойсевич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
3-й период
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Воронков (Ежов, Попов) – 03:06 (5x5)     2:0 Цицюра (Угольников, Валенцов) – 07:26 (5x5)    

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Западной конференции с 24 набранными очками. Команда Романа Ротенберга проиграла три последних матча.

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