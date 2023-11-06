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«Северсталь» обыграла «Куньлунь» по буллитам, продлив серию побед до пяти матчей

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

На второй минуте Теэму Пулккинен вывел «Ред Стар» вперёд. На 18-й минуте Михаил Ильин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Марк Барберио и Кирилл Пилипенко. На 27-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, оформил дубль. Через 81 секунду Цзян Фу вновь поразил ворота «Северстали». За секунду до конца второго периода Егор Степанов сократил отставание до минимума. На 58-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 8 ноября в Москве сыграет с «Динамо». «Витязь» 10 ноября примет «Северсталь».