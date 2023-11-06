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«Северсталь» обыграла «Куньлунь» по буллитам, продлив серию побед до пяти матчей

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» по буллитам, продлив серию побед до пяти матчей
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Пулккинен (Макмиллан, Родевальд) – 02:00 (5x5)     1:1 Ильин (Барберио, Пилипенко) – 17:02 (5x5)     2:1 Пулккинен (Ип, Макмиллан) – 26:42 (5x4)     3:1 Фу (Меркли, Фу) – 28:03 (5x5)     3:2 Степанов (Ярош, Пилипенко) – 39:59 (5x4)     3:3 Пилипенко (Аймурзин) – 57:06 (4x4)     3:4 Коростелёв – 65:00    

На второй минуте Теэму Пулккинен вывел «Ред Стар» вперёд. На 18-й минуте Михаил Ильин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Марк Барберио и Кирилл Пилипенко. На 27-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, оформил дубль. Через 81 секунду Цзян Фу вновь поразил ворота «Северстали». За секунду до конца второго периода Егор Степанов сократил отставание до минимума. На 58-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 8 ноября в Москве сыграет с «Динамо». «Витязь» 10 ноября примет «Северсталь».

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