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Реакция игроков и тренеров «Спартака» на гол с финальной сиреной в ворота СКА

Реакция игроков и тренеров «Спартака» на гол с финальной сиреной в ворота СКА
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«Спартак» вырвал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА на последней секунде третьего периода.

Нападающий москвичей Ансель Галимов выиграл вбрасывание в чужой зоне. Александр Беляев подхватил шайбу и нанёс бросок в ближнюю девятку. Вратарь СКА Никита Серебряков не успел среагировать.

Хоккеисты «Спартака» ярко отреагировали на гол с финальной сиреной. Тренерский штаб московской команды во главе с Алексеем Жамновым также бурно отпраздновал шайбу.

ВИДЕО

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

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