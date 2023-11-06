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«Спартак» — СКА 3:2, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 6 ноября

«Спартак» вырвал победу в матче со СКА за секунду до конца третьего периода
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 07:33 (5x5)     1:1 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 11:47 (5x3)     1:2 Кадейкин (Пашнин, Гальченюк) – 44:14 (5x5)     2:2 Порядин (Голдобин) – 50:38 (5x5)     3:2 Беляев (Галимов) – 59:59 (5x5)    

На восьмой минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский. На 12-й минуте Павел Порядин сравнял счёт. На 45-й минуте Александр Кадейкин вновь вывел вперёд СКА. Очки за результативные передачи получили Михаил Пашнин и Алекс Гальченюк. На 51-й минуте Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство — 2:2. За секунду до конца третьего периода Александр Беляев забил решающий гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». СКА примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 ноября.

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