«Спартак» вырвал победу в матче со СКА за секунду до конца третьего периода

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

На восьмой минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский. На 12-й минуте Павел Порядин сравнял счёт. На 45-й минуте Александр Кадейкин вновь вывел вперёд СКА. Очки за результативные передачи получили Михаил Пашнин и Алекс Гальченюк. На 51-й минуте Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство — 2:2. За секунду до конца третьего периода Александр Беляев забил решающий гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». СКА примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 ноября.