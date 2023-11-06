Назаров: честные мужские бои в хоккее осуждаем, а оскорбления команд слышны на всю страну

Известный тренер Андрей Назаров высказался после матча «Спартак» — СКА (3:2).

«Интересный матч между «Спартаком» и СКА, один из самых ярких в нынешнем сезоне. Очень рад за Павла Порядина. Он и его тройка растут, тот же Морозов вернулся из Америки другим, а Голдобин просто зажигает. Глотов в свой второй сезон в СКА немножко потерялся, зато Марат Хайруллин, которого, как и Порядина, знаю по совместной работе в «Нефтехимике», вырос в мастерстве.

Что не понравилось? Лично мне при просмотре матча в прямом эфире федерального телеканала было неприятно слышать нецензурные крики с трибун в адрес СКА. А ведь на трибунах, как и у телевизоров, собрались целые семьи, включая женщин и детей. Я, конечно, понимаю, что продукт, являющийся составляющей хот-дога, формально не является нецензурной бранью, но все же всё понимают.

Я смотрю на всё происходящее со стороны профессионального тренера и человека из хоккея, ни в коей мере не болею за СКА или «Спартак». Просто все оскорбления, на мой взгляд, с трибун нужно убирать. А то драки и честные мужские бои в хоккее мы осуждаем, а оскорбления слышны на всю страну. Было очень некрасиво. И главное, что на это никто не реагирует и ничего не делает. Посмотрим, может, в дисциплинарном комитете всё-таки что-то предпримут», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.