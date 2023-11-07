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Игрок сборной Беларуси: надо стараться выиграть ЧМ. Через 3–5 лет уровень команды вырастет

Игрок сборной Беларуси: надо стараться выиграть ЧМ. Через 3–5 лет уровень команды вырастет
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Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук рассказал о своей главной хоккейной мечте.

«Главная хоккейная мечта? Сыграть в НХЛ и выиграть лучшие кубки в мире — Гагарина и Стэнли. Хотелось бы выиграть чемпионат мира, нужно стараться. Сейчас у нас есть много молодых хоккеистов. Через три-пять лет уровень сборной у нас подтянется. Будем не хуже той же Словакии, спокойно сможем их обыграть», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».

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«Хотел бы выиграть ЧМ с Беларусью. Скоро будем не хуже Словакии». Интервью с Пинчуком
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