Игрок сборной Беларуси: надо стараться выиграть ЧМ. Через 3–5 лет уровень команды вырастет

Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук рассказал о своей главной хоккейной мечте.

«Главная хоккейная мечта? Сыграть в НХЛ и выиграть лучшие кубки в мире — Гагарина и Стэнли. Хотелось бы выиграть чемпионат мира, нужно стараться. Сейчас у нас есть много молодых хоккеистов. Через три-пять лет уровень сборной у нас подтянется. Будем не хуже той же Словакии, спокойно сможем их обыграть», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».