«Хотел бы выиграть ЧМ с Беларусью. Скоро будем не хуже Словакии». Интервью с Пинчуком

Минское «Динамо» вступило в новую эпоху — в межсезонье команду возглавил Дмитрий Квартальнов, который пытается вывести «зубров» на новый уровень. После трети регулярки белорусы обитают на границе зоны плей-офф, находясь там по соседству с клубом, о который они спотыкались в первом раунде в трёх последних розыгрышах Кубка Гагарина, — петербургским СКА.

Одним из лидеров обновлённого «Динамо» стал Виталий Пинчук. Молодой центрфорвард получает гораздо больше игрового времени по сравнению с предыдущим сезоном, и это принесло свои плоды — 21-летний нападающий после вчерашнего матча с «Авангардом», где он набрал два очка, с 17 результативными действиями является лучшим бомбардиром минчан.

Виталий пообщался с «Чемпионатом» 12 октября накануне гостевой встречи в Санкт-Петербурге и в эксклюзивном интервью рассказал о причинах личного прорыва, связях с Северной столицей и сравнениях с Евгением Малкиным и Павлом Дацюком, а также анонсировал будущие успехи сборной Беларуси на международной арене.

«Изначально была планка в 20 очков за сезон»

— Как оцените начало сезона для «Динамо»?

— Был неприятный отрезок, когда проиграли пять матчей, а так неплохо. Обыгрываем грандов, находим свой хоккей. Надеюсь, будем и дальше так играть.

— За счёт чего удаётся такой личный прорыв в этом сезоне?

— Самый главный фактор — доверие тренера. Дают больше времени на площадке, из этого вытекают очки.

— Выйти на уровень «очко за игру» по силам?

— Это означает набрать 68 очков… Изначально у меня была планка на сезон в 20 очков. Уже нужно повышать потихоньку.

— Сами довольны своей игрой?

— Иногда хорошо играю, иногда надо лучше. В матче с «Куньлунем» не хватало простоты — всё куда-то лез, обыгрывал, а надо было больше бросать. Может быть, тогда бы и голы пришли.

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— Лидерство в команде по очкам — приятная ноша?

— Да. Это интересно. Хочется оставаться в гонке, не выпадать из неё. Мне нравится соперничество. Рома Горбунов настигает, У Коди [Кёррана] на одно очко меньше, чем у меня, а ведь он защитник (на момент интервью у Пинчука было 13 очков, у Кёррана 12. — Прим. «Чемпионата»). Хочется продолжать.

— В раздевалке тоже берёте лидерство?

— Нет, там более опытные ребята. На льду стараюсь помогать какими-то действиями — обыграть, забить.

«В Беларуси забивал по полторы сотни голов за сезон»

— Такие матчи, как 4:2 со СКА, надолго врезаются в память?

— Камбэки всегда придают сильный эмоциональный подъём, уверенность на будущие игры. Это сказалось в игре с «Локомотивом» — мы были уверены в себе и обыграли соперника.

— С Петербургом в последние годы у «Динамо» какое-то соперничество возникло. В плей-офф три раза подряд друг на друга попадаете, атмосфера в Минске всегда как на дерби.

— Да, что-то такое есть. Эмоции накапливаются. Было много матчей, всё это собирается в один большой шар. Действительно получается что-то вроде дерби.

Виталий Пинчук в матче плей-офф со СКА Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС

— Петербург же для вас вообще не чужой город, вы несколько лет тут провели.

— Мой первый тренер Чезганов Игорь Геннадьевич — его сын Егор играет в «Спартаке» — приехал сюда тренировать ХК «Питер» 2002 года рождения. Он взял с собой Егора и позвал меня. Мы поиграли тут сезон, затем перебрались в команду «Бульдоги». Там я провёл полгода, затем меня пригласили в Высшую лигу в Жлобине, и я вернулся в Беларусь. Там уровень был повыше, чем в юниорской лиге. Мне было 13-14 лет.

— Один из ваших тренеров, Евгений Дубков, говорил, что вы под полторы сотни шайб за сезон в Беларуси забрасывали. Правда?

— Да, было такое. Когда-то в одной группе играли все команды — и слабые, и сильные. Играли со всеми. Как-то на один год добавили команду «Барановичи», а у них только-только ледовый дворец в городе открылся, парни едва встали на коньки. Мы сыграли с ними четыре игры, в которых я 45 очков набрал (смеётся). Там и такое бывало.

— К молодым белорусским хоккеистам на родине особое внимание.

— Это правильно. В России игроков много, а в Беларуси ребята точечно появляются. Им стараются немного медийно помогать. Когда белорусский игрок добирается до НХЛ или КХЛ, это всегда приятно. Федерация хоккея старается развивать молодёжь. У нас для этого легионеры в команде и есть, чтобы они помогали нам развиваться. Всегда хочется расти, чтобы оправдывать эти ожидания. Да и свои в первую очередь. Не хочется замедляться.

— На примере каких белорусских игроков росли?

— Братьев Костицыных. С Сергеем я в прошлом сезоне играл в жлобинском «Металлурге», Андрей сейчас работает у нас ведущим специалистом спортивного отдела. Ещё есть Михаил Грабовский — все они помогают развитию белорусского хоккея.

— Каково работать с ними?

— Это приятно. Если они что-то говорят, то не просто так. Они многое знают в этом деле, поэтому всегда прислушиваюсь к их советам.

— А если говорить про игроков из других стран?

— В подростковом возрасте стал следить за Макдэвидом и Кучеровым, это два моих любимых хоккеиста в НХЛ сейчас. В детстве нравился «Чикаго» — яркая картинка, люблю красный цвет. Кейн нравился, рукастый такой.

— Генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович по стилю сравнивал вас с Евгением Малкиным, а один из тренеров — с Павлом Дацюком. Подглядывали у них какие-нибудь фишки?

— Да я вообще все хайлайты НХЛ смотрю. Спинораму Малкина пока делать не получалось, но можно как-нибудь попробовать (смеётся). Всегда стараешься перенять лучшее у сильнейших игроков. Приятно получать такие сравнения. Главное — не облажаться, а оправдать их (улыбается).

«Нужно окрепнуть и сделать себе имя в КХЛ»

— Квартальнов стал требовательнее после ваших первых личных успехов в сезоне?

— Он всегда был требовательным тренером. Говорит, что победы придут через работу, главное — не останавливаться. Пять матчей подряд мы проигрывали из-за своих глупых ошибок и нереализованных моментов, хотя по статистике превосходили соперников и много времени в атаке проводили. Он говорил, что всё придёт с работой. Мы старались, и вот где-то нам уже возвращается, четыре матча подряд выиграли. Он разбирает всю игру, показывает ошибки. Есть возможность посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои действия.

— Вы какое-то время поиграли в Канаде

— Это был классный опыт. Интересно было почувствовать, что из себя представляет CHL. Это такой молодёжный хоккей, бей-беги, там счета были крупные, иногда по 11:6 (улыбается). Чтобы перейти во взрослый хоккей из юниорского, нужно очень сильно прибавить в плане игрового мышления. Там всё от простого, а во взрослом хоккее больше ответственности. Мне понравилось там играть, жалко, что не удалось провести полноценный сезон. Возможно, из-за этого на драфт не попал. Но я не жалею об этом, рано заиграл на взрослом уровне в Жлобине — в 18 лет. Это помогло адаптироваться в КХЛ.

— Если бы не ковид, остались бы в Канаде?

— Думаю, ещё на год точно. Если бы был задрафтован, сейчас бы где-нибудь в АХЛ играл, наверное. Но всё сложилось хорошо. КХЛ — вторая лига мира, лучше играть здесь, чем в АХЛ.

— Каково было играть с Шейном Райтом, которого какое-то время считали фаворитом драфта НХЛ-2022?

— В плане общения он был простым парнем, особо не звездился, помогал во всём. Пытается сейчас забраться в НХЛ, удачи ему в этом. Мы особо не общаемся — поздравляем друг друга с днём рождения. Он поздравлял меня, когда я выигрывал кубок в составе «Металлурга» из Жлобина.

Шейн Райт (по центру) Фото: Ryan Remiorz/AP Photo/ТАСС

— Есть ощущение, что поехали за океан в неудачный момент?

— Нет. Ехал в драфтовый год, это нормально. Некоторые вообще едут заранее с прицелом на драфт, у меня так не получилось, хотя со мной общались многие команды НХЛ. Сейчас тоже общаются с агентом. Драфтоваться мне уже нельзя, поэтому разговаривают напрямую о контракте. Но как минимум следующий год я тоже проведу в КХЛ, буду играть здесь и набираться опыта. Придерживаюсь того, что нужно заявить о себе погромче здесь и только после этого ехать в НХЛ.

— Не выбрали на драфте сейчас — больший выбор будет потом.

— На самом деле, да. В молодом возрасте расстраиваешься, когда тебя не драфтуют. Сейчас, если хорошо играть, набирать очки, зарекомендовать себя, можно попасть в любой клуб. Самому выбирать, куда пойти.

— Когда планируете переезд?

— Сейчас не могу сказать. Если буду стабильно набирать очки, уверенно играть, то можно будет попробовать. Пока что нужно окрепнуть и сделать себе имя тут.

— Говорили, что в детстве болели за «Чикаго». За кем следите сейчас?

— Подписан в соцсетях на «Тампу», тот же «Чикаго». Те клубы, где кумиры играют. За «Эдмонтоном» посматриваю. А так каждый день слежу за результатами, смотрю обзоры матчей, если там какие-то крупные счета.

«Нам только на пользу играть с Россией»

— Вы являетесь одним из лидеров лиги по созданию трафика у ворот. Настолько уверенно чувствуете себя на пятаке?

— Наверное, да. В детстве мне нравилось стоять на воротах, поэтому я понимаю, как играют вратари, мне легче закрывать обзор. Раньше на Новый год всегда надевал вратарскую экипировку и вставал в ворота. Когда партнёр выезжает бросать, я понимаю, откуда будет выглядывать вратарь и куда мне надо встать, чтобы ему было тяжело.

Виталий Пинчук на пятачке Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— На североамериканском ТВ подробно разбирали, как бросают игроки молодого поколения, тот же Коннор Бедард. Как отмечал Хенрик Лундквист, он не выдаёт вратарю направление броска благодаря прямой постановке бёдер, порой очень высоко поднимает локоть, что позволяет сделать бросок сложнее для вратарей. Чему-то такому уделяете внимание на тренировках?

— С тренером по развитию молодых игроков Астапенко Дмитрием Владиславовичем работаем над таким. Учимся бросать из-под игрока, как Мэттьюс. Я не праворукий, поэтому не как Бедард (улыбается). Вот недавно СКА забил таким голом с подтягиванием шайбы. Всё, что полезно, нужно брать себе в игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Примеры Сергея Сапего и Владимира Алистрова, которые после «Динамо» оказались в топ-клубе, вдохновляют?

— Круто, когда парни растут и идут играть в топ-клубы. Они молодцы, я рад за них.

— Как относитесь к сравнениям с Алистровым в белорусской прессе?

— Да не против вообще. Вова в порядке, я всегда так считал. Он ещё в прошлом сезоне выделялся. Если сравнивают с ним, то это приятно (улыбается).

— Насколько полезны постоянные турниры с участием России, Беларуси, Казахстана?

— Нам только на пользу играть с Россией и подтягивать свой уровень. Не знаю, каково России (смеётся). Как видите, можем обыгрывать Россию. Наверное, поэтому России становится интереснее с нами играть. Нам такие игры только в плюс.

«Через три-пять лет сборная Беларуси будет не хуже Словакии»

— За что вы так сильно не любите оператора «Динамо» Костю?

— (Смеётся.) Костя — такой парень, который всегда хочет кого-то подколоть. Поэтому называем его душнилой. Играешь, к примеру, в настольный теннис, а он заходит и говорит: «Ну вот, опять всем проигрываешь». Вообще, его Горбун (Роман Горбунов. — Прим. «Чемпионата») начал так называть, потом я. Многие ребята теперь подхватывают тоже.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале минского «Динамо».

— То есть в скором времени это будет общекомандный тренд?

— Да (смеётся).

— Перед интервью во время сухой тренировки вы играли в футбол. Интересуетесь за пределами льда?

— Лигу чемпионов всегда смотрю, слежу за АПЛ. Старший брат болеет за «Арсенал», младший играет в футбол и болеет за «Челси».

— Чем вообще интересуетесь?

— В контру рубимся с пацанами. У нас в команде есть почти полный сквад (состав. — Прим. «Чемпионата»). Да даже больше чем полный — человек семь играют.

— То есть конкуренция в команде за место не только на льду?

— (Смеётся.) Да. Зависит от того, кто может играть. Бывало и такое, что заходили впятером, вшестером, всемером — тогда не хватало мест.

— Главная хоккейная мечта?

— Сыграть в НХЛ и выиграть лучшие кубки в мире — Гагарина и Стэнли. Хотелось бы выиграть чемпионат мира, нужно стараться.

Виталий Пинчук в сборной Беларуси Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Думаете, для Беларуси это реально?

— Сейчас у нас есть много молодых хоккеистов. Через три-пять лет уровень сборной у нас подтянется. Будем не хуже той же Словакии, спокойно сможем их обыграть.