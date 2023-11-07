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Пинчук — о белорусских игроках СКА: круто, когда парни растут и идут играть в топ-клуб

Пинчук — о белорусских игроках СКА: круто, когда парни растут и идут играть в топ-клуб
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Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о соотечественниках из СКА — Сергее Сапего и Владимире Алистрове.

«Примеры Сергея Сапего и Владимира Алистрова, которые после «Динамо» оказались в топ-клубе, вдохновляют? Круто, когда парни растут и идут играть в топ-клубы. Они молодцы, я рад за них. Как отношусь к сравнениям с Алистровым в белорусской прессе? Да не против вообще. Вова в порядке, я всегда так считал. Он ещё в прошлом сезоне выделялся. Если сравнивают с ним, то это приятно (улыбается)», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».

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