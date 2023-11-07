Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за болезни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил тренировку команды из-за болезни, сообщает журналист Стивен Уайно в своей социальной сети X (ранее твиттер).

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в десяти матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи. Всего за карьеру НХЛ на счету российского нападающего 690 матчей, в которых он забил 166 голов и сделал 390 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, набрав 11 очков. В следующем матче команде предстоит встретиться с «Флоридой Пантерз». Встреча состоится 9 ноября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».