18 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Баркова гол

Сегодня, 7 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Барков, а также Райан Ломберг, Густав Форслинг, Ник Казинс и Картер Вераге. На воротах у команды сыграл Сергей Бобровский и совершил 18 сейвов (81,82%).
За «Коламбус» голами отличились россиянин Кирилл Марченко, Шон Курали, Бун Дженнер и Александр Тексье. Также голевая передача на счету защитника Ивана Проворова.
После 11 матчей «Пантерз» занимает девятое место в Восточной конференции с 13 очками. «Коламбус» расположился на 14-й строчке, набрав 11 очков в 12 играх.
Следующий матч «Флорида» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Коламбус» сыграет с «Даллас Старз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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