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18 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Баркова гол

18 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Баркова гол
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Сегодня, 7 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Барков, а также Райан Ломберг, Густав Форслинг, Ник Казинс и Картер Вераге. На воротах у команды сыграл Сергей Бобровский и совершил 18 сейвов (81,82%).

За «Коламбус» голами отличились россиянин Кирилл Марченко, Шон Курали, Бун Дженнер и Александр Тексье. Также голевая передача на счету защитника Ивана Проворова.

После 11 матчей «Пантерз» занимает девятое место в Восточной конференции с 13 очками. «Коламбус» расположился на 14-й строчке, набрав 11 очков в 12 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Коламбус» сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ломберг (Лоренц, Махура) – 02:19     2:0 Форслинг (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 03:09     3:0 Барков (Райнхарт, Миккола) – 06:09     3:1 Курали (Гудбрансон, Дэнфорт) – 15:41     3:2 Дженнер (Рослович, Гудбрансон) – 18:51     3:3 Марченко (Проворов, Тексье) – 30:02 (pp)     3:4 Тексье (Силлинджер) – 52:30     4:4 Казинс – 59:03     5:4 Вераге (Лунделль, Ткачук) – 61:25    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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