Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев и Заварухин ворвались в топ-5, Никитин теряет позиции

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

Место Тренер Клуб 1 (1) Олег Браташ «Лада» 2 (2) Алексей Жамнов «Спартак» 3 (3) Алексей Кудашов «Динамо» М 4 (10) Алексей Заварухин «Трактор» 5 (17) Андрей Козырев «Северсталь» 6 (6) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 7 (4) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 8 (9) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 9 (7) Игорь Ларионов «Торпедо» 10 (15) Михаил Кравец «Авангард» 11 (5) Дэвид Немировски «Сибирь» 12 (11) Сергей Фёдоров ЦСКА 13 (14) Андрей Разин «Металлург» 14 (8) Игорь Никитин «Локомотив» 15 (12) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (13) Роман Ротенберг СКА 17 (16) Николай Заварухин «Автомобилист» 18 (19) Андрей Мартемьянов «Амур» 19 (20) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 20 (22) Галым Мамбеталиев «Барыс» 21 (18) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи» 22 (21) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 23 (23) Леонид Тамбиев «Адмирал»