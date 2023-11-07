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Экс-защитник «Коламбуса» — о роковом порезе Джонсона: безрассудная попытка помешать Адаму

Экс-защитник «Коламбуса» — о роковом порезе Джонсона: безрассудная попытка помешать Адаму
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Бывший защитник «Коламбус Блю Джекетс», «Оттавы Сенаторз» и «Даллас Старз» Марк Мето в своих социальных сетях прокомментировал инцидент с трагической гибелью нападающего команды лиги Великобритании «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона от пореза конька. Экс-хоккеист поделился мнением о действиях игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва, нанёсшего роковой удар.

«Ужасный инцидент. Не могу представить, что переживает семья Джонсона.

Я отказываюсь верить, что защитник намеренно нацелился на область шеи, но я думаю, что это была невероятно безрассудная попытка помешать Джонсону пройти в центр площадки», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

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