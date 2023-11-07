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Дарьин: «Витязь» заберётся в зону плей-офф. В этом нет никаких сомнений

Дарьин: «Витязь» заберётся в зону плей-офф. В этом нет никаких сомнений
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Нападающий «Витязя» Александр Дарьин поделился мнением о возможности попасть в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Набрали очко в матче со СКА? Нет никакого удовлетворения от одного набранного очка. Хочется выигрывать каждый матч. Да, если посмотреть на таблицу, то, может быть, сейчас для нас важно и одно взятое очко. Но в раздевалке точно не было тех, кто был бы доволен таким итогом встречи.

Лично у меня, как и у всех парней в команде, нет ни единой мысли, что мы не доберёмся до зоны плей-офф. Уверен, что наша команда сейчас набирает нужные кондиции. Выходят люди из лазарета. И с каждой игрой мы будем становиться всё сильнее и сильнее. Мы на правильном пути. И мы наберём нужные очки для того, чтобы залезть в кубковую восьмёрку. У меня в этом нет вообще никаких сомнений», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Дарьиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 ноября, в 10:00.

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