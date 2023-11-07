Дарьин — о Козыреве: как по мне, так это просто гений хоккея

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин высказался о совместной работе с нынешним главным тренером «Северстали» Андреем Козыревым, прошлый сезон проведшим в тренерском штабе «Торпедо».

«Осталось ли чувство зависти к бывшим партнёрам по «Торпедо»? Ни в коем случае. Год с небольшим, который провёл в Нижнем Новгороде, стал для меня очень крутым путешествием. Получил бесценный опыт, работая с Игорем Николаевичем. Очень рад, что поработал с Андреем Леонидовичем Козыревым. Как по мне, так это просто гений хоккея. Он знает огромное количество всяких нюансов в игре, уделяет много внимания таким мелочам и аспектам, которые другие могут и не видеть. Он считает их очень важными, а потом ты выходишь на лёд, выполняешь эти вещи и видишь, что это действительно приносит результат.

Очень рад, что у нас была такая команда в Нижнем Новгороде. Настолько всё было легко и непринуждённо, и мы так играли… У нас, бывало, что после поражений музыка играла в раздевалке. Никогда не унывали, и было очень круто. Коллектив был вообще бомбезным. Не знаю даже, какое ещё слово можно подобрать. Очень много друзей у меня осталось, со всеми поддерживаю связь, и там было реально круто», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Дарьиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 ноября, в 10:00.