Дарьин: изначально должен был ехать в «Сибирь». Всё перевернулось за считаные минуты

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о своём переходе в подмосковный клуб.

«Шуми Бабаев рассказал, что изначально я должен был транзитом через «Витязь» отправиться в «Сибирь»? Изначально первая новость, которую я от него услышал, — это что я действительно должен буду поехать в Новосибирск. Понял, что меня ждёт дальний переезд, но это наша работа. Значит, переживу и буду играть там. И буквально в считаные минуты всё перевернулось.

Мне позвонили из «Витязя», чтобы узнать информацию по форме и по размерам. У меня глаза… «Как «Витязь»?» Для меня всё стало небольшой неожиданностью, но как только приехал сюда, то понял, что так будет лучше для меня. Здесь есть шанс выйти на лидирующие роли, вести за собой и помогать команде», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Дарьиным читайте на «Чемпионате»: