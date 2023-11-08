Дарьин: в «Торпедо» открыто сказали: «Будут травмы, забирай шанс». Тяжело с такими мыслями

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о своём периоде игры за нижегородское «Торпедо».

«Стал ли обмен неожиданностью? Именно неожиданностью не стал. Можно сказать, что по-взрослому уже всё принял. Не было какого-то особого расстройства или радости. Воспринял как должное. Такова наша работа. Считаю, что нужно быть выдающимся игроком, чтобы всю карьеру провести в одной команде. Таких людей единицы.

К себе вообще нет ни малейшего вопроса. Основным правилом в «Торпедо» было прийти максимально готовым к сезону. Я пришёл чуть ли не в оптимальной форме, был готов по всем компонентам и показал хорошие результаты на предсезонке. Неплохо сдал тесты. У нас выделяли лучших игроков по результатам тестирования, и я попал в тройку. Это был хороший эмоциональный подъём для меня. Были и игровые успехи на тренировках. Забивал голы, и мне казалось, что неплохо себя проявлял. Да и Игорь Николаевич после завершения предсезонки отметил меня и сказал, что я молодец и хорошо себя зарекомендовал.

Но как-то так оказалось, что на старте сезона мне не нашлось места в составе. А дальше… Мне открытым текстом прямо сказали: когда будут травмы, тогда и будешь играть. «Когда кто-то выпадет из обоймы, играй и забирай свой шанс». Но тяжело играть с такими мыслями. В первой же игре травму получил Серёжа Гончарук, я вышел играть вместо него с мыслью, что вот он выздоровеет, а я опять сяду в запас. Честно говоря, и доверие-то было, немало играл и в большинстве выходил, но вот не мог раскрепоститься так, как сейчас в «Витязе», где у меня сплошное доверие и мне говорят, что просто бери, дерзай и твори. А там немного не в своей тарелке себя чувствовал. Не хватило раскрепощения.

Сложилось так, как должно было сложиться. Нижнему нужен был защитник, «Витязь» отдал им Кирилла Кирсанова, а я отправился сюда. Думаю, что обе команды остались довольны, получив то, что им было нужно», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.