Дарьин — о друзьях в «Локомотиве»: со слезами на глазах вспоминаю, как играли вместе

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал, что следит за «Локомотивом» — его родным клубом.

«Слежу ли за родным «Локомотивом»? Конечно, слежу и переживаю за тех ребят, кто там играет. Со многими из них мы очень многое прошли, играли вместе ещё со времён МХЛ-Б, потом Молодёжная хоккейная лига. Это и вратарь Даня Исаев, с которым мы знакомы вообще с шести лет. Как я могу за ним не следить? Мы с ним как хоккейные братья, просто не разлей вода. Нас было трое: я, Исай и Мисюль.

Мы до сих пор друг за другом с таким трепетом следим. Я пропустил одну игру, мне сразу полетели от всех сообщения: «Что произошло, почему не играл?». И ещё очень много людей могу назвать: Берёзкин, Тесанов, Бычков, Никулин. Мы все варились в одном котле. Прошли молодёжку, и чемпионами становились, и проигрывали. Со слезами на глазах вспоминаю времена, когда играли вместе.

Если не «Витязь», то пусть «Локомотив» выиграет Кубок? Я был бы только рад за всех парней, кто этого так сильно ждёт. Они уже давно вышли на лидирующие роли, но всё никак не получается. Те же Гоша Иванов, Артур Каюмов, Дэн Алексеев – они давно живут с задачей привезти Кубок Гагарина в Ярославль. Буду рад, если так сложится. Думаю, что они будут не против, если я отмечу этот день вместе с ними», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.