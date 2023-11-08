Дарьин: очень приятно, что в «Аризоне» про меня не забывают

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал про общение с «Аризоной Койотс», которая на драфте 2019 года выбрала форварда в четвёртом раунде под общим 107-м номером.

«Поддерживается ли связь с «Аризоной»? Каждый месяц они стабильно выходят на связь, следят за моими результатами. Летом очень сильно уделяют своё внимание моей подготовке. У меня была программа из Нижнего Новгорода, в которую они внесли свои коррективы, сказали, где можно поменять пару упражнений, где и как попробовать. Очень приятно, что про меня не забывают и помогают становиться лучше», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В текущем сезоне КХЛ 23-летний форвард провёл за подмосковный клуб шесть матчей, в которых отметился 4 (2+2) очками.