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«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл «Барыс». Билялов сыграл «на ноль», отразив 42 броска

В Астане закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дамира Жафярова и Кирилла Адамчука открыл счёт в игре. Спустя четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Ильи Сафонова удвоил преимущество гостей.

В конце третьего периода Евгений Свечников установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Голкипер казанского клуба Тимур Билялов впервые в сезоне сыграл «на ноль», отразив 42 броска.

В следующей игре «Барыс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 10 ноября. «Ак Барс» 9 ноября отправится в Тольятти на матч с «Ладой».