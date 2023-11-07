«Я всё ещё люблю Францию». Роман Любимов подписал контракт с ХК «Гренобль»

Экс-форвард ЦСКА, «Металлурга», «Спартака», «Филадельфии Флайерз», «Ак Барса» и «Амура» Роман Любимов подписал контракт с французским клубом «Гренобль». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь команде выиграть титулы. Стиль игры? Я высокий, у меня хорошая физическая форма, я могу играть как в защите, так и в нападении.

Почему выбрал Францию? Когда мне было девять лет, я приехал играть на турнире в Руане, и мне понравилась эта страна, культура, гастрономия. Сейчас я уже не ребёнок, но я всё ещё люблю Францию ​​и хочу посмотреть, что я смогу здесь сделать. Я счастлив быть здесь, я люблю хоккей, люблю играть и хочу проявить себя с лучшей стороны. Я буду играть под номером 92, это год моего рождения», — приводит слова Любимова сайт «Гренобля».

31-летний Любимов — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в составе сборной России. В КХЛ он провёл 455 матчей, в которых набрал 95 (45+50) очков. В НХЛ за «лётчиков» на его счету 47 встреч и 6 (4+2) результативных баллов.