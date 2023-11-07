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Фёдоров — о положении ЦСКА: жизнь коллектива, который за семь сезонов пять был в финале

Фёдоров — о положении ЦСКА: жизнь коллектива, который за семь сезонов пять был в финале
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал нестабильную игру армейцев.

«Не нахожу ли странным, что ЦСКА чередует матчи, где получается всё, и такие как сегодня? Если бы находил это странным, тогда бы нам точно была крышка (смеётся). Это не странно. Это жизнь. Это спортивная жизнь. Это хоккейная жизнь. Это жизнь коллектива, который из последних семи сезонов пять раз был в финале. Что-то такое.
У нас коллектив поменялся, но не на 20-50%, а может быть, на 10-15%. Поэтому все ответы как бы хороши, когда команда проигрывает, но то, что мы можем поправить, обязательно сделаем. Постараемся вернуться в ближайшие сутки в то расположение духа, где мы выйдем единым кулаком и сыграем на победу.

Перетряхнуть звенья? Ну мы ноль голов забиваем. Если перетряхнём звенья, то можем там и остаться. Понимаете, шоковая терапия, которую вы предлагаете, в моём понимании, это хорошая встряска. Просто и её надо грамотно сделать. Посмотрим, надо подумать. По горячим следам точно ничего не скажу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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