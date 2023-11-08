Два очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу во встрече со счётом 5:3
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали российский нападающий Никита Кучеров, Ник Пол, отметившийся дублем, Алекс Барре-Буле, а также Майки Эйссимонт. В активе Кучерова также результативная передача. Его соотечественник, российский защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив голевую передачу.
У хозяев в сегодняшней встрече забивали Ник Судзуки, Майкл Пеццетта, а также Кристиан Дворак.
Отметим, благодаря очкам в сегодняшнем матче Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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