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Два очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Два очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу во встрече со счётом 5:3

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали российский нападающий Никита Кучеров, Ник Пол, отметившийся дублем, Алекс Барре-Буле, а также Майки Эйссимонт. В активе Кучерова также результативная передача. Его соотечественник, российский защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив голевую передачу.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Ник Судзуки, Майкл Пеццетта, а также Кристиан Дворак.

Отметим, благодаря очкам в сегодняшнем матче Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хагель, Пойнт) – 00:22     0:2 Пол (Стэмкос, Хедман) – 07:15     0:3 Барре-Буле – 09:09 (pp)     0:4 Эйссимонт (Хедман, Чернак) – 13:50     1:4 Судзуки (Кофилд, Монахан) – 46:50 (pp)     2:4 Пеццетта (Эванс, Гуле) – 47:24     2:5 Пол (Кучеров, Стэмкос) – 57:40 (pp)     3:5 Дворак (Харрис, Бэррон) – 59:41    
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