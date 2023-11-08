Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу во встрече со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей. В активе форварда теперь 22 набранных очка в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал автором десяти голов и 12-ти результативных передач. Таким образом, россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.

У Элиаса Петтерссона 21 очко. На третьем месте бомбардирского списка находится соотечественник Кучерова, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе 20 набранных очков.

Материалы по теме
«Это убийца!» Кучеров повторил рекорд «Тампы», заставив психовать Самсонова
«Это убийца!» Кучеров повторил рекорд «Тампы», заставив психовать Самсонова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android