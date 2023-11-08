Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу во встрече со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей. В активе форварда теперь 22 набранных очка в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал автором десяти голов и 12-ти результативных передач. Таким образом, россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.

У Элиаса Петтерссона 21 очко. На третьем месте бомбардирского списка находится соотечественник Кучерова, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе 20 набранных очков.