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«Торонто» — «Тампа» — 6:5 ОТ, видео, голы, Никита Кучеров набрал четыре очка за период, повторив клубный рекорд

«Это убийца!» Кучеров повторил рекорд «Тампы», заставив психовать Самсонова
Елена Кузнецова
«Торонто» — «Тампа» — 6:5 ОТ
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Никита набрал четыре очка за период и отправил российского вратаря на скамейку, но в итоге «Торонто» совершил грандиозный камбэк.

Призраки прошлого плей-офф продолжают витать над «Тампой». Вторая встреча с «Торонто» в этом сезоне закончилась ровно так же, как и первая – «молнии» позволили сопернику отыграться и проиграли в овертайме.

Но вначале были монструозные 11 минут в исполнении Никиты Кучерова, который повторил клубный рекорд по количеству очков за один период, сравнявшись с Павлом Кубиной, Дэном Бойлом, Венсаном Лекавалье, Мартеном Сан-Луи и Михаилом Сергачёвым.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 03:42     1:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 04:17     1:2 Кучеров (Хагель, Сергачёв) – 06:11     1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 11:27 (pp)     1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:13 (pp)     2:4 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 22:22     3:4 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 25:42     4:4 Йернкрок (Робертсон, Доми) – 41:55     5:4 Марнер (Нис, Райлли) – 42:03     5:5 Хагель (де Хаан, Чернак) – 57:34     6:5 Йернкрок (Райлли, Нюландер) – 60:46    

После гола Мэтта Ниса в начале встречи Кучеров серьёзно взялся за дело и принялся раздавать передачи и забивать в сумасшедшем темпе. Уже через минуту после гола «Торонто» россиянин вместе с Брэйденом Пойнтом организовали шайбу для Виктора Хедмана, накатывавшего второй волной. Затем уже Никита выступил наконечником атаки, прошив Илью Самсонова убийственным броском в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заполучив первое большинство, «Тампа» продолжила уничтожать бедных «Лифс» руками Кучерова, который в очередной раз расстрелял Самсонова из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В следующем большинстве Никита вывел на бросок Брэйдена Пойнта в слоте, после чего матч для Самсонова был окончен. На скамейке российский голкипер психанул, вышвырнув подальше свой шлем. Пока что в этом сезоне Илья чувствует себя не слишком уверенно.

Никита набрал четыре очка за неполные 11 минут, девять очков в последних двух матчах! Теперь на его счету 20 (9+12) результативных баллов в 12 матчах сезона, и он сравнялся с лидерами гонки бомбардиров. «86-й – это машина!», — восторженно отметил североамериканский комментатор.

«Никита Кучеров – это убийца!», — написал журналист Скотт Уилер.

«Он лучший игрок в мире, так что мы всегда стараемся отдать ему шайбу. Это особенный игрок», — отметил в перерыве нападающий «Тампы» Брэндон Хагель.

Однако, как и две недели назад, «Торонто» смог оправиться после провальной двадцатиминутки и нашёл в себе моральные силы на камбэк, только сегодня пустился в погоню уже со второго периода. Остон Мэттьюс, который два дня назад оформил очередной хет-трик, сегодня положил дубль и продолжил отрываться от преследователей в гонке снайперов. Сейчас на его счету уже 13 голов в сезоне, шесть из которых пришлись на последние три встречи!

Старт третьего периода получился феерическим для «Торонто» — Калле Йернкрок и Митч Марнер забросили с разницей всего в восемь секунд, и «Лифс» вышли вперёд! «Тампа» всё-таки смогла перевести игру в овертайм благодаря голу Хагеля на последних минутах, но в дополнительное время даже не дотронулась до шайбы, а «Торонто» завершил камбэк очередным голом Йернкрока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» включил следующую передачу, а мы сидели и смотрели на них, вот и весь матч», — удручённо заключил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Виктор Хедман был более многословен: «Это недостаточно хорошо. В первом периоде мы показали, что когда владеем шайбой, когда играем жёстко, тогда наше мастерство возобладает, и против нас тяжело играть. Но если давать сопернику шансы в слоте, он будет забивать. Это расстраивает и разочаровывает. Надо отдать должное ребятам, что в концовке смогли заработать хотя бы одно очко, но мы не можем пропускать по пять-шесть голов за матч. Этот матч – пример потери идентичности? 100%. Не то что ребята не стараются, просто надо играть правильно. Быть жёстче в зоне обороны, нельзя давать Мэттьюсу столько времени, чтобы он мог спокойно бросать. Он – один из лучших снайперов лиги, и вы видите что случается, когда он получает такие моменты. Если такие шансы давать Кучерову, Пойнту или Стэмкосу, они их точно так же реализуют. Нам надо играть жёстче».

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