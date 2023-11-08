Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Винсент Трочек, отличившийся дублем, Крис Крайдер, Уилл Кайлли, а также российский нападающий Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.

У гостей отличились Майкл Расмуссен, Майкл Расмуссен, а также российский форвард Клим Костин.

Отметим, благодаря очкам в сегодняшнем матче Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Артемий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.