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Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Винсент Трочек, отличившийся дублем, Крис Крайдер, Уилл Кайлли, а также российский нападающий Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.

У гостей отличились Майкл Расмуссен, Майкл Расмуссен, а также российский форвард Клим Костин.

Отметим, благодаря очкам в сегодняшнем матче Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Артемий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Трочек (Густафссон) – 01:40     2:0 Крайдер (Густафссон, Панарин) – 27:31 (pp)     3:0 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 28:15 (pp)     4:0 Панарин (Лафреньер) – 31:21     5:0 Кайлли (Джонс, Шнайдер) – 34:10     5:1 Расмуссен (Шьяро, Питри) – 47:55     5:2 Костин (Шьяро, Фишер) – 48:15     5:3 Копп (Комфер, Хуссо) – 53:49    
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