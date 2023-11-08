«Миннесота» обыграла «Айлендерс» в гостевом матче, у Кирилла Капризова гол

Сегодня, 8 октября, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, а также Пэт Марун, Винни Леттьери и Йоэль Эрикссон Эк.
За «Айлендерс» голами отличились Ноа Добсон и Оливер Вальстрём. На воротах у команды сыграл россиянин Семён Варламов, на его счету 27 сейвов.
После 12 матчей «Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции с 12 очками. «Айлендерс» расположился на девятой строчке Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах.
Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» сыграет с «Бостон Брюинз».
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