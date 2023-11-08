Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» обыграла «Айлендерс» в гостевом матче, у Кирилла Капризова гол

«Миннесота» обыграла «Айлендерс» в гостевом матче, у Кирилла Капризова гол
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 октября, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, а также Пэт Марун, Винни Леттьери и Йоэль Эрикссон Эк.

За «Айлендерс» голами отличились Ноа Добсон и Оливер Вальстрём. На воротах у команды сыграл россиянин Семён Варламов, на его счету 27 сейвов.

После 12 матчей «Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции с 12 очками. «Айлендерс» расположился на девятой строчке Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Марун (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 00:19     1:1 Добсон (Сизикас, Клаттербак) – 11:00     2:1 Вальстрём (Энгвалль, Ахо) – 28:34 (pp)     2:2 Леттьери (Болди, Фэйбер) – 32:03     2:3 Капризов (Цуккарелло, Юханссон) – 46:50 (pp)     2:4 Эрикссон Эк (Марун) – 47:32    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android