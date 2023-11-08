Нападающий Никита Комаров завершил карьеру и может стать тренером в системе СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Комаров завершил карьеру в возрасте 35 лет и может стать тренером в системе СКА. Ранее контракт с форвардом расторг хоккейный клуб «Сочи».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Комаров принял участие в трёх матчах, в среднем проводя на льду 7 минут 31 секунду.

Комаров перешёл в СКА в мае 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 53 матча за армейцев и набрал в них восемь очков — забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. В составе петербургского клуба Комаров выиграл Кубок Континента и завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор». С 2020 года он защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. Также Никита был участником чемпионатов мира в 2016 и 2021 годах.