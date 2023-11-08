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Дубль Зернова помог «Металлургу» победить дома «Сибирь» в матче с девятью шайбами

Дубль Зернова помог «Металлургу» победить дома «Сибирь» в матче с девятью шайбами
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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

На седьмой минуте первого периода Денис Зернов с передач Данила Гололобова и Максима Карпова открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Денис Зернов с передачи Семёна Кошелева удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте стартового отрезка Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Данилы Юрова сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Никита Михайлис с передач Данилы Юрова и Робина Пресса довёл счёт до крупного. На 14-й минуте периода Георгий Белоусов с передач Владимира Бутузова и Дениса Костина размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Семён Кошелев с передач Максима Карпова и Егора Яковлева забросил пятую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Владимир Бутузов с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 5:2.

На восьмой минуте третьего периода Егор Спиридонов с передач Ивана Климовича и Тимура Ахиярова забросил третью шайбу сибиряков в матче. На 15-й минуте третьего периода Егор Яковлев установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Зернов (Гололобов, Карпов) – 06:28 (4x5)     2:0 Зернов (Кошелев) – 10:52 (5x4)     3:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 14:19 (5x4)     4:0 Михайлис (Юров, Пресс) – 21:41 (5x5)     4:1 Белоусов (Бутузов, Костин) – 33:34 (5x5)     5:1 Кошелев (Карпов, Яковлев) – 34:51 (5x4)     5:2 Бутузов (Прохоркин) – 39:04 (5x5)     5:3 Спиридонов (Климович, Ахияров) – 47:29 (5x5)     6:3 Яковлев – 54:13 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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