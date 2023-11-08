Дубль Зернова помог «Металлургу» победить дома «Сибирь» в матче с девятью шайбами

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

На седьмой минуте первого периода Денис Зернов с передач Данила Гололобова и Максима Карпова открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Денис Зернов с передачи Семёна Кошелева удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте стартового отрезка Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Данилы Юрова сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Никита Михайлис с передач Данилы Юрова и Робина Пресса довёл счёт до крупного. На 14-й минуте периода Георгий Белоусов с передач Владимира Бутузова и Дениса Костина размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Семён Кошелев с передач Максима Карпова и Егора Яковлева забросил пятую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Владимир Бутузов с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 5:2.

На восьмой минуте третьего периода Егор Спиридонов с передач Ивана Климовича и Тимура Ахиярова забросил третью шайбу сибиряков в матче. На 15-й минуте третьего периода Егор Яковлев установил окончательный счёт в игре.

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