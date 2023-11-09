Ларионов объяснил, почему «Торпедо» не вернулось в Нижний Новгород между выездными матчами

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как в команде приняли решение не возвращаться в Нижний Новгород во время выездной серии.

«После матча со «Спартаком» мы попросили игроков проголосовать – возвращаемся в Нижний Новгород или остаёмся в Москве. Мы разрешили приехать женам или девушкам хоккеистов, так как у нас было полтора дня выходных. В этих вопросах необходимо отталкиваться от коллектива, который выходит на лёд. Мы им дали доверие, и они им правильно воспользовались.

Завтра целый день добираемся во Владивосток – перелёт, перекусить и на площадку. Команда будет жить по московскому времени», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» встретится с «Адмиралом» во Владивостоке 10 ноября. Начало игры — в 12:30 мск.