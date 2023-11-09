«Рано говорить про победы на классе». Тренер «Торпедо» Ларионов — о матче с «Витязем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (4:1).

«Рано говорить про победы на классе. Главное, что появился порядок. У «Витязя» новый тренер и вернулись в строй игроки после травм, поэтому хотелось бы тратить поменьше энергии для победы и выигрывать на классе, но пока мы к этому не готовы. «Витязь» — кусачая команда, которая в каждом матче борется до конца, и мы этого ждали. Хорошо, что соперник не ждёт следующего матча, а старается спасти игру. Матч держал в напряжении до финальной сирены, но четвёртый гол снял вопросы о победителе. Просили команду во втором перерыве, после пропущенного гола, не терять фокус и концентрацию. В этом сезоне мы другим командам дали слишком много оснований считать, что «Торпедо» добрая команда, которая дарит очки в концовках матчей.

У нас сейчас есть хорошая связка Атанасов – Кручинин и мы не стали её разбивать. Нам важно найти сочетания, которые дадут нам вариативности и не позволят другим командам к нам привыкнуть. Бросать все яйца в одну корзину – не наш стиль и не наша философия», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.