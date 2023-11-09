«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме, Овечкин без результативных очков
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Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
Счёт открыли хозяева на 11-й минуте — отличился Энтони Манта. Затем до конца первого периода последовало два гола от гостей, шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон и Александр Барков. Коннор Макмайкл смог сравнять счёт, а Манта, оформив дубль, снова вывел «Кэпиталз» вперёд. На 44-й минуте Эван Родригес сделал счёт равным.
Затем наступил овертайм, в котором победную шайбу забросил Сам Райнхарт.
Александр Овечкин не набрал ни единого результативного действия в матче. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил 25 сэйвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манта (Протас, Кемпер) – 10:42 1:1 Экман-Ларссон (Ткачук, Лунделль) – 12:49 1:2 Барков (Райнхарт) – 16:45 2:2 Макмайкл (Фехервари) – 26:13 (sh) 3:2 Манта (Макмайкл) – 35:51 3:3 Родригес (Форслинг, Экман-Ларссон) – 43:33 3:4 Райнхарт (Барков, Родригес) – 60:15
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