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«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме, Овечкин без результативных очков

Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Счёт открыли хозяева на 11-й минуте — отличился Энтони Манта. Затем до конца первого периода последовало два гола от гостей, шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон и Александр Барков. Коннор Макмайкл смог сравнять счёт, а Манта, оформив дубль, снова вывел «Кэпиталз» вперёд. На 44-й минуте Эван Родригес сделал счёт равным.

Затем наступил овертайм, в котором победную шайбу забросил Сам Райнхарт.

Александр Овечкин не набрал ни единого результативного действия в матче. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил 25 сэйвов.