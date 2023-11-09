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В матче с «Вашингтоном» «Флорида» забила самый быстрый гол в овертайме в истории клуба

Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Автором победной шайбы в матче стал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, которому ассистировали Александр Барков и Эван Родригес. В овертайме гостям удалось разыграть голевую комбинацию, которую Райнхарт завершил точным броском спустя всего 15 секунд после начала дополнительной пятиминутки.

Этот гол стал самым быстрым в истории «пантер» в овертайме матчей регулярных чемпионатов НХЛ. Прежнее достижение было установлено Аароном Экбладом в феврале 2022-го (гол на 16-й секунде овертайма в ворота «Каролины Харрикейнз»).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

