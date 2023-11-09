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Кузнецов получил «-3» в матче с «Флоридой». В овертайме из-под него забил Райнхарт

Кузнецов получил «-3» в матче с «Флоридой». В овертайме из-под него забил Райнхарт
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Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Крайне неудачным образом сложился матч для российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Форвард столичной команды провёл на льду 22 минуты 46 секунд, заработав за это время показатель полезности "-3" (худший в команде). В овертайме именно 31-летний нападающий не смог накрыть Сэма Райнхарта, который и стал автором победной шайбы в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 11 матчах, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени.

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