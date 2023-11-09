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Жиру превзошёл достижение Яшина по скорости достижения 40 голов за «Оттаву»

Жиру превзошёл достижение Яшина по скорости достижения 40 голов за «Оттаву»
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Сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру отметился дублем и результативной передачей. Всего за 93 матча в составе «Сенаторз» Жиру забил 40 голов. Таким образом, канадский форвард превзошёл достижение нападающего Алексея Яшина, забившего 40 голов за 101 матч в составе «Оттавы».

Быстрее 40 голов за «Оттаву» забивали Дэни Хитли (70 матчей) и Боб Кудельски (67 матчей).

«Оттава» одержала лишь вторую победу за последние семь матчей. Канадский клуб расположился на последнем месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

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