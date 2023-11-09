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«Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ». Назаров о необходимости расширения лиги

«Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ». Назаров о необходимости расширения лиги
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что в КХЛ нужно принять ещё один клуб из Казахстана.

«Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран – России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей. Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьёзной инфраструктуры хватает: возьмите Алма-Аты и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием «Барыса», «Трактора» и «Спартака».

Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят. Вообще наша лига постоянно развивается, в том числе благодаря грамотному управлению со стороны председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, которому сегодня исполнился 71 год. Поздравляю Геннадия Николаевича и желаю всего наилучшего», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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