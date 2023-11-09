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СКА — Трактор. Прямая трансляция
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СКА обыграл «Трактор» в овертайме и прервал шестиматчевую победную серию челябинцев

СКА обыграл «Трактор» в овертайме и прервал шестиматчевую победную серию челябинцев
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В Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Антон Бурдасов с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Владимир Алистров восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Эмиль Галимов вывел армейский клуб вперёд.

На шестой минуте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Степан Фальковский с передач Николая Полякова и Александра Никишина вновь вывел СКА вперёд. За 24 секунды до конца третьего периода Владимир Ткачёв сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

На последней секунде овертайма Сергей Толчинский принёс победу СКА, реализовав штрафной бросок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Кравцов, Николаев) – 04:37 (5x5)     1:1 Алистров – 12:50 (5x5)     2:1 Галимов – 22:02 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 45:00 (5x5)     3:2 Фальковский (Поляков, Никишин) – 51:29 (4x5)     3:3 Юртайкин (Шабанов, Антипин) – 59:34 (5x5)     4:3 Толчинский – 65:00    

В следующем матче СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.

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