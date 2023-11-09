СКА обыграл «Трактор» в овертайме и прервал шестиматчевую победную серию челябинцев

В Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На пятой минуте первого периода Антон Бурдасов с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Владимир Алистров восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Эмиль Галимов вывел армейский клуб вперёд.
На шестой минуте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Степан Фальковский с передач Николая Полякова и Александра Никишина вновь вывел СКА вперёд. За 24 секунды до конца третьего периода Владимир Ткачёв сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.
На последней секунде овертайма Сергей Толчинский принёс победу СКА, реализовав штрафной бросок.
В следующем матче СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.
- 9 ноября 2023
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