Серебряков — о голе Фальковского в меньшинстве: феноменальное возвращение!

Голкипер СКА Никита Серебряков после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) прокомментировал заброшенную шайбу Степана Фальковского при игре в меньшинстве.

«Гол Фальковского при игре в меньшинстве в третьем периоде? Стёпа – вообще феноменальное возвращение! В меньшинстве подключился, красавец! Все ребята сегодня проделали огромную работу, всем огромное спасибо, двигаемся дальше», — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.