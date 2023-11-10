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Серебряков — о голе Фальковского в меньшинстве: феноменальное возвращение!

Серебряков — о голе Фальковского в меньшинстве: феноменальное возвращение!
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Голкипер СКА Никита Серебряков после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) прокомментировал заброшенную шайбу Степана Фальковского при игре в меньшинстве.

«Гол Фальковского при игре в меньшинстве в третьем периоде? Стёпа – вообще феноменальное возвращение! В меньшинстве подключился, красавец! Все ребята сегодня проделали огромную работу, всем огромное спасибо, двигаемся дальше», — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.

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