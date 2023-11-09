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Серебряков — о буллите Толчинского: Серёга красавец, исполнил со стальными нервами

Серебряков — о буллите Толчинского: Серёга красавец, исполнил со стальными нервами
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Голкипер СКА Никита Серебряков после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) прокомментировал победный буллит от Сергея Толчинского на последней секунде дополнительного времени.

«Судьба вернула нам за «Спартак»? Может быть, мы не зацикливаемся на каких-то играх. Случилась такая игра со «Спартаком», двигаемся дальше. Сегодня вот выиграли.

В овертайме Серёга красавец, до конца поехал, и потом молодец, что со стальными нервами исполнил этот буллит. Принес нам дополнительное очко, которое нам сейчас очень важно. Красавец Серёга!» — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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