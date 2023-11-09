Фёдоров: ЦСКА хочет и может. Но когда? Мы терпим ситуацию, это надо пережить

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о поражении от «Авангарда» (4:6) и оценил игру армейцев в последних матчах.

«Авангард» показал хорошую игру в атаке, с победой их. К сожалению, мы не смогли не допускать простых ошибок. Не скажу, что мы плохо играли, но вот эти ошибки, приводящие к голам, случаются. В этом сегменте мы не добавили. Болельщикам спасибо, что пришли и поддержали. Думаю, что это надо пережить, зная, что у нас есть все необходимые элементы, чтобы стать той командой, которая бы играла на результат, на победу.

Мы ищем баланс между холодной головой и горячим сердцем. Но на данный момент это не получается. Поражения не фатальны, мы настраиваемся на каждую игру после поражения и хотим её выиграть. Где-то даём себе шанс, где-то не получается. Но команда живёт, дышит боевым духом, команда хочет и может. Единственный и самый важный вопрос – когда? Но терпения как тренерского штаба, так и команды никто не отменял. Мы понимаем, что мы терпим ситуацию, у нас технические, а не фундаментальные проблемы. Я рад, что ребята всё равно идут вперёд, пытаются выиграть матч при любом раскладе. Не знаю, как всем, а мне это видно и понятно. Нам нужно поддержать и развить это направление», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.