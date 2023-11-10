Дубль Ильи Михеева помог «Ванкуверу» одержать победу над «Оттавой»

Сегодня, 10 ноября, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Элиас Питтерссон, а также дубль на счету российского нападающего Ильи Михеева. У Андрея Кузьменко две передачи.
За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон и россиянин Артём Зуб.
После 13 матчей «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференциис 21 очком. «Оттава» расположилась на последнем 16 месте в Восточной конференции, набрав 10 очков в 12 играх.
Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Торонто Мейпл Лифс», а «Оттава» сыграет с «Калгари Флэймз».
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