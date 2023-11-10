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Дубль Ильи Михеева помог «Ванкуверу» одержать победу над «Оттавой»

Дубль Ильи Михеева помог «Ванкуверу» одержать победу над «Оттавой»
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Сегодня, 10 ноября, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Элиас Питтерссон, а также дубль на счету российского нападающего Ильи Михеева. У Андрея Кузьменко две передачи.

За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон и россиянин Артём Зуб.

После 13 матчей «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференциис 21 очком. «Оттава» расположилась на последнем 16 месте в Восточной конференции, набрав 10 очков в 12 играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Торонто Мейпл Лифс», а «Оттава» сыграет с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Ди Джузеппе, Гронек) – 00:15     0:2 Михеев (Петтерссон, Кузьменко) – 03:00     1:2 Батерсон – 18:15     2:2 Зуб (Келли, Хаймор) – 30:58     2:3 Миллер (Ди Джузеппе, Коул) – 38:08     2:4 Михеев (Петтерссон, Кузьменко) – 49:23     2:5 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 53:28 (pp)    
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