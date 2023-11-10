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Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Винсент Трочек, Алекси Лафреньер, Блейк Уилер, а также российский нападающий Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.

У гостей отличился Брэндон Дьюхейм. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Отметим, что благодаря очкам в сегодняшнем матче Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 игр. Артемий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Трочек (Лафреньер, Густафссон) – 03:56     1:1 Дьюхейм (Фэйбер, Хартман) – 32:33     2:1 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 41:41     3:1 Уилер (Кайлли, Лафреньер) – 54:39 (pp)     4:1 Панарин (Трочек, Труба) – 58:39    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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