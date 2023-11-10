Гол и результативная передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Винсент Трочек, Алекси Лафреньер, Блейк Уилер, а также российский нападающий Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.
У гостей отличился Брэндон Дьюхейм. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.
Отметим, что благодаря очкам в сегодняшнем матче Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 игр. Артемий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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