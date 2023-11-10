Нападающий Арттури Лехконен был доставлен в больницу после столкновения с бортом

Сегодня, 10 ноября, проходит матч между «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ). После второго периода счёт 2:3.

По ходу игры случилось жестко столкновение игрока с бортом. Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконена в борьбе за шайбу врезался в защитника «Сиэтла» Джейми Олексяком, после чего начал падать и ударился головой об борт. Хоккеист был заменен и отправлен в госпиталь. Сообщается, что жизни игрока ничего не угрожает, но в целях предосторожности финский нападающий был доставлен в больницу.

В нынешнем сезон Лехконен сыграл 11 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 4 голевых передачи.

После 11 матчей «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции с 16 очками.