Нападающий Арттури Лехконен был доставлен в больницу после столкновения с бортом
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Сегодня, 10 ноября, проходит матч между «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ). После второго периода счёт 2:3.
По ходу игры случилось жестко столкновение игрока с бортом. Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконена в борьбе за шайбу врезался в защитника «Сиэтла» Джейми Олексяком, после чего начал падать и ударился головой об борт. Хоккеист был заменен и отправлен в госпиталь. Сообщается, что жизни игрока ничего не угрожает, но в целях предосторожности финский нападающий был доставлен в больницу.
В нынешнем сезон Лехконен сыграл 11 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 4 голевых передачи.
После 11 матчей «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции с 16 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Картье, Данн) – 18:39 0:2 Бьёркстранд (Олексяк, Ларссон) – 24:29 1:2 Байрэм (Маккиннон, Лехконен) – 24:57 1:3 Бенирс (Данн, Шварц) – 31:35 (pp) 2:3 Маккиннон (Макар) – 35:40 3:3 Ничушкин (Тэйвз, Маккиннон) – 52:15 3:4 Бьёркстранд (Толванен, Ларссон) – 59:28
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