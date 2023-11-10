Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Арттури Лехконен был доставлен в больницу после столкновения с бортом

Нападающий Арттури Лехконен был доставлен в больницу после столкновения с бортом
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, проходит матч между «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ). После второго периода счёт 2:3.

По ходу игры случилось жестко столкновение игрока с бортом. Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконена в борьбе за шайбу врезался в защитника «Сиэтла» Джейми Олексяком, после чего начал падать и ударился головой об борт. Хоккеист был заменен и отправлен в госпиталь. Сообщается, что жизни игрока ничего не угрожает, но в целях предосторожности финский нападающий был доставлен в больницу.

В нынешнем сезон Лехконен сыграл 11 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 4 голевых передачи.
После 11 матчей «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции с 16 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Картье, Данн) – 18:39     0:2 Бьёркстранд (Олексяк, Ларссон) – 24:29     1:2 Байрэм (Маккиннон, Лехконен) – 24:57     1:3 Бенирс (Данн, Шварц) – 31:35 (pp)     2:3 Маккиннон (Макар) – 35:40     3:3 Ничушкин (Тэйвз, Маккиннон) – 52:15     3:4 Бьёркстранд (Толванен, Ларссон) – 59:28    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android